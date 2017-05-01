На Донбассе один украинский военный погиб, семеро ранены - штаб
За минувшие сутки боевики 54 раза открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, один украинский военный погиб, семеро получили ранения. Об этом сообщили в штабе АТО.
На приморском направлении боевики вели огонь по позициям ВСУ около Водяного, Гнутова, Широкина и Марьинки.
По опорным пунктам сил АТО около Павлополя и Красногоровки боевики стреляли из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. У Марьинки, Богдановки и Водяного работали снайперы.
На донецком направлении боевики обстреливали позиции ВСУ у Авдеевки, Верхнеторецкого и Опытного.
"У шахты "Бутовка" и Зайцева зафиксированы обстрелы из гранатометов, а у Троицкого еще и из пулеметов больших калибров", - отметили в штабе.
На луганском направлении боевики стреляли у Катериновки и Троицкого, Новозвановки, Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганской.
В штабе подчеркнули, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение открывать ответный огонь.