СБУ сообщила об арестах в Одессе

Копірайт зображення Reuters Image caption События в Одессе 2 мая 2014 года привели к гибели многих людей

В Одессе задержана группа местных жителей, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий, сообщила Служба безопасности Украины.

В сообщении на официальной странице СБУ не названо количество задержанных, а сказано лишь, что аресты были осуществлены в рамках "предотвращения террористических проявлений".

"Оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", - сообщает СБУ.

Сегодня исполняется 3 года со дня трагических событий в Одессе, когда в результате противостояния между пророссийскими и проукраинскими демонстрантами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, а еще почти 300 пострадали.

Безопасность в городе контролируют дополнительные полицейские подразделения из Киева и Днепра.

Куликово поле во вторник эвакуировали в результате сообщения о заминировании.

Впоследствии выяснилось, что сообщение было ложным.