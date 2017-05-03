Взрыв на шахте в Иране: заблокированы десятки людей

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Более 50 горняков оказались заблокированными после взрыва на угольной шахте в Иране, сообщают иранские государственные СМИ.

Авария произошла на шахте в провинции Голестан на севере страны.

По сообщениям, два человека погибли и еще 25 были ранены. Один из представителей спасательных служб сообщил, что 16-ти людям удалось спастись.

По некоторым сообщениям, авария произошла из-за взрыва газа.

Количество заблокированных шахтеров может оказаться значительно больше, сообщают информагентства страны со ссылкой на руководителя аварийно-спасательных служб Ирана. По его словам, в одной части шахты в ловушке находятся 40 человек, и такое же количество людей заблокировано в другой.

Спасательная операция затруднена из-за опасений, что в туннелях может быть газ.

По данным государственных СМИ, всего на шахте работает около 500 сотрудников.