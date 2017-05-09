Порошенко: "Бессмертный полк" - образец спекуляции на чувствах людей"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы являются полноправными участниками победы над нацизмом, "хотя Россия пытается приписать лишь себе победу во Второй мировой войне".

"Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов", - отметил Порошенко.

По его словам, "в Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников… А для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые".

Копірайт зображення president.gov.ua

По словам Порошенко, победить, обороняя свой европейский выбор, - это святая обязанность перед погибшими украинскими воинами и грядущими поколениями.

Общественная акция "Бессмертный полк" проходит во многих городах России, а также в других странах. Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.