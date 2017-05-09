В Днепре в результате столкновений задержаны 15 человек - Нацполиция

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В Днепре в отделения полиции доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к стычкам во время массовых мероприятий 9 мая. Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение из-за использования политической символики (флагов): активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме того, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт.

Правоохранители отметили, что в результате столкновений были травмированы 14 человек - восемь участников мероприятия и шесть полицейских.

Четверым медицинская помощь была оказана на месте, еще четыре человека обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных в результате распыления слезоточивого газа.

Сообщается также, что в пунктах предварительного осмотра, дислоцированных в месте проведения мероприятий возле Монумента славы, полицейские изъяли 4 пистолета (3 травматических и 1 газовый), 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы.

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Юношу, который пытался пронести газовый баллончик "Терен-4", доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

По факту происходящего в Днепре открыто уголовное производство.