Днепропетровская область: руководителем Нацполиции стал Виталий Глуховеря

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Министерство внутренних дел назначило начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

Заместителем г-на Глуховери назначили руководителя патрульной полиции города, экс-бойца батальона "Днепр-1" Владимира Богоноса.

"Есть закон, и все перед законом равны. Задача полиции обеспечивать порядок на территории обслуживания, и мы будем его обеспечивать! А дальше - время покажет", - заявил новый глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Г-н Глуховеря уже занимал этот пост с мая 2014 года по май 2015 года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В результате столкновений 9 мая в Днепре были ранены 14 человек, говорят в полиции

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в среду уволил руководителей полиции Днепра и области после столкновений 9 мая, в результате которых были травмированы 14 человек.

Среди уволенных должностных лиц - начальник управления полиции Днепропетровской области генерал Игорь Репешко, начальник городского управления полиции Днепра полковник Андрей Бидыло, а также их заместители по обеспечению общественной безопасности, отметил г-н Аваков.

Накануне в Днепре полиция задержала 15 человек по подозрению в причастности к столкновениям во время массовых мероприятий.