Боевики 37 раз обстреляли украинских военных - штаб АТО

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За минувшие сутки боевики 37 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ у Широкина, Красногоровки, Водяного, Гнутова, Павлополя и Новоселовки Второй.

На донецком направлении стреляли по шахте "Бутовка", Авдеевке, Новгородскому, Каменке, Троицкому, Песках.

На луганском направлении обстреливали Новоалександровку, Валуйское, Новозвановку, Крымское.

Боевики по состоянию на 10 мая сообщали о 293 обстрелах со стороны украинских военных за сутки.