В Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за Зики

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вирус Зика разносят комары, а основные меры по остановке эпидемии заключаются в борьбе с насекомыми

Власти Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в 2015 году с началом эпидемии вируса Зика. Пик эпидемии прошел: по сравнению с прошлым годом количество случаев количесттво случаев заражения упало на 95%, говорят чиновники.

О резком уменьшении количества заражений сообщило министерство здравоохранения Бразилии. В период с января по апрель прошлого года в стране было зарегистрировано более 170 тысяч случаев заражения, а за первые четыре месяца нынешнего года - около восьми тысяч.

Меры по борьбе с вирусом в Бразилии еще некоторое время сохранятся, в частности в Бразилии продолжат бороться с комарами-разносчиками болезни.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения также вынесла Бразилию из списка стран, ситуация в которых представляет угрозу глобальной катастрофы. Вирус уже получил распространение как в Латинской Америке, где случаи заражения зафиксировали примерно в 20 странах, так и в других регионах.

Вирус Зика был впервые обнаружен в Бразилии в 2015 году в штате Баия. Примерно у 80% зараженных болезнь никак себя не проявляет, что сильно затрудняет своевременную диагностику. Однако вирус опасен для беременных женщин, так как вызывает синдром у новорожденных синдром микроцефалии - они рождаются с очень маленькими головами.

Согласно исследованию бразильских ученых, в общей сложности в районах, находящихся под угрозой эпидемии Зика, проживают 2,2 млрд человек. ВОЗ признала вирус глобальной угрозой. Вакцины от него до сих пор нет.