В Мексике убили активистку, расследовавшую смерть дочери

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В Мексике убили женщину, которая возглавляла группу из 600 семей, разыскивающих своих пропавших родственников.

Мириам Родригес Мартинес была застрелена в собственном доме в городе Сан-Фернандо, в мексиканском штате Тамаулипас.

Она была известна тем, что успешно расследовала похищение и убийство своей дочери местным наркокартелем "Лос-Сетас".

Информация, которую она предоставила полиции, обеспечила арест членов банды.

Но в марте один из них бежал из тюрьмы, и ее коллеги говорили, что женщина начала получать угрозы.

Коллеги говорят, что г-жа Мартинес просила защиты у полиции, но ее проигнорировали.

Мексиканская комиссия по правам человека призвала провести полное расследование этого убийства.

Г-жа Родригес организовала в своем городе коллектив семей, ставших жертвами насилия. Эта ее деятельность началась после похищения в 2012 году ее дочери.

Ей удалось найти тело дочери и привлечь убийц к ответственности.

Она также предотвратила попытку "Лос-Сетас" похитить ее мужа. Она преследовала членов банды в своей машине и одновременно сообщила об этом армии, затем арестовала преступников.

Группа семей, которую она организовала, - часть более широкого движения, разросшегося после того, как в октябре 2014 года пропали 43 ученика педагогического колледжа в штате Герреро.

Поняв, что ждать помощи от государства бесполезно, семьи начали самостоятельные поиски. Они учились судебной антропологии, археологии, праву и стали экспертами в нахождении захоронений и костей.

Сейчас по всей стране существует не менее 13 таких групп.