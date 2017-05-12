МИД: решение ЕС открыло путь к "безвизу" еще с 30 странами
Введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины открывает путь к либерализации визового режима еще почти 30 странами так называемого "белого шенгенского списка", заявили в МИД Украины.
К этим странам относятся государства Европы, Северной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии.
В течение 2015-2017 годов Киев начал переговорный процесс с этой группой стран относительно безвизовых поездок, отметили в МИД.
В результате правительства этих стран выразили готовность предоставить украинцам право безвизовых путешествий после вступления в силу решения ЕС о "безвизе".
"Таким образом, безвизовый режим с ЕС автоматически открывает путь для формализации решения о безвизовых поездках для украинских граждан в страны так называемого "белого шенгенского списка", - отметили в МИД Украины.
На этой неделе Совет министров ЕС утвердил законодательную инициативу предоставить "безвиз" для граждан Украины. Это - последнее политическое решение на пути безвизовых путешествий украинцев.