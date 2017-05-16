Трамп "поделился с Россией секретной информацией"

  • 16 мая 2017
лавров, трамп, кисляк Копірайт зображення AFP

Президент США Дональд Трамп рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретную информацию о группировке "Исламское государство", сообщили американские СМИ со ссылкой на источник.

Озвученная президентом Трампом информация поставила под угрозу источник этих данных, пишут издания Washington Post и New York Times.

Обе газеты известны своим критическим отношением к Трампу, во время президентской кампании в США они поддерживали его соперницу Хиллари Клинтон.

Представители власти отрицают информацию, опубликованную в СМИ, но в Республиканской партии требуют объяснений.

Дональд Трамп встретился с Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Разговор велся об "Исламском государстве" и, как сообщают, пошел "не по плану".

Информацию, о которой идет речь, предоставил американский партнер по соглашению об обмене секретными данными, однако там были сведения с ограниченным доступом, которые нельзя было разглашать другим союзникам США, сообщают газеты.

Присутствующие на встрече увидели ошибку и поспешили "ограничить ущерб", информируя Агентство по национальной безопасности и ЦРУ, пишет Washington Post.

На встрече присутствовал российский фотограф, хотя американские СМИ туда не пустили, пишут издания.

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Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, которая участвовала во встрече, о которой идет речь, назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече президента США с российскими дипломатами обсуждались только общие для России и США угрозы.

Встреча состоялась на следующий день после того, как Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который во главе ведомства занимался расследованием связей политической верхушки США с Россией.

Заявления о связях Дональда Трампа с Москвой раздаются с момента, как он стал президентом, и уже стали предметом нескольких расследований.

Президент их отвергает, называя "фейком".

Во время избирательной кампании Дональд Трамп часто критиковал свою оппонентку от Демократической партии Хиллари Клинтон за ее распоряжение секретной информацией.

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