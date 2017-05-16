Трамп заявил о "полном праве" делиться информацией с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с "Исламским государством". Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию, которая касается ИГ.

"Как президент я хотел бы поделиться с Россией фактами относительно терроризма и безопасности полетов, у меня есть абсолютное право это сделать", - написал Трамп в Twitter, реагируя на эту публикацию.

Американский президент объяснил, что хотел бы помочь России, чтобы та усилила борьбу с "Исламским государством" и терроризмом в Сирии. Он также сослалася на "гуманитарные соображения".

По данным Washington Post, Трамп поделился "особо секретной информацией", когда встречался с Лавровым и российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком на прошлой неделе.

Раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора, писала во вторник газета New York Times.

Согласно Washington Post, уровень секретности предоставленных России сведений настолько высок, что такие данные не были предоставлены даже союзникам США.

Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая в этой встрече, ранее назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече обсуждались только общие для России и США угрозы.

Об этом же заявил и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. "Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобного не было", - сказал он.

МИД России также выступил с опровержением. "Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать", - написала у себя в Facebook представитель министерства Мария Захарова. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Для нас это не тема, это очередная ерунда, и мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде".

Лавров побывал в Вашингтоне в середине прошлой неделе. Министр иностранных дел России провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а затем встретился с Трампом.

После встречи с американским президентом Лавров заявил, что президент США выразил стремление к взаимовыгодным и прагматичным отношениям с Москвой.

"Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился, - люди дела и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы", - заявил тогда Лавров.