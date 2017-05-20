"Велодень" в столице: в субботу перекроют центр Киева
В субботу, 20 мая, в столице состоится "Велодень" - общественная акция велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам города.
На время проведения спортивно-массового мероприятия планируется ограничение движения транспорта по маршрутам велопарада, передает пресс-служба КГГА.
В частности, с 10.00 до 12.30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам:
- Софийская площадь,
- ул. Владимирская,
- ул. Богдана Хмельницкого,
- ул. Крещатик,
- Европейская площадь,
- Владимирский спуск,
- Боричев спуск,
- ул. Набережно-Крещатицкая,
- Гаванский мост,
- ул. Набережно-Рыбальская,
- Московский мост,
- Парк Дружбы народов.
Также перекроют улицы Владимирскую, Богдана Хмельницкого, Ивана Франко, Вячеслава Липинского и заезд на Киевский велотрек.
Оргинизаторы ожидают, что в этом году в акции примут участие 6-7 тысяч велосипедистов.
Организованные колонны велосипедистов из всех районов Киева приедут на Софийскую площадь, где в 11:10 начнется флеш-моб с участием З00 человек. Они изобразят собой фигуру дорожного знака "4.12 Велосипедная дорожка", чтобы продемонстрировать, что Киев - велосипедный город.
От Софийской площади стартует отдельная колонна на открытие Киевского велотрека.
Акция продлится спортивно-развлекательной программой в Парке Дружбы Народов. В частности, состоится благотворительная эстафета, велосоревнования, лекции по первой домедицинской помощи, определение победителей в конкурсе костюмов, велоквест, розыгрыши подарков.
А в воскресенье в Киеве и области также ограничат движение в центре из-за велогонки "Tour of Ukraine".
Перечень перекрытых улиц можно найти здесь.