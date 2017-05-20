"Велодень" в столице: в субботу перекроют центр Киева

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В субботу, 20 мая, в столице состоится "Велодень" - общественная акция велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам города.

На время проведения спортивно-массового мероприятия планируется ограничение движения транспорта по маршрутам велопарада, передает пресс-служба КГГА.

В частности, с 10.00 до 12.30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам:

Софийская площадь,

ул. Владимирская,

ул. Богдана Хмельницкого,

ул. Крещатик,

Европейская площадь,

Владимирский спуск,

Боричев спуск,

ул. Набережно-Крещатицкая,

Гаванский мост,

ул. Набережно-Рыбальская,

Московский мост,

Парк Дружбы народов.

Также перекроют улицы Владимирскую, Богдана Хмельницкого, Ивана Франко, Вячеслава Липинского и заезд на Киевский велотрек.

Оргинизаторы ожидают, что в этом году в акции примут участие 6-7 тысяч велосипедистов.

Организованные колонны велосипедистов из всех районов Киева приедут на Софийскую площадь, где в 11:10 начнется флеш-моб с участием З00 человек. Они изобразят собой фигуру дорожного знака "4.12 Велосипедная дорожка", чтобы продемонстрировать, что Киев - велосипедный город.

От Софийской площади стартует отдельная колонна на открытие Киевского велотрека.

Акция продлится спортивно-развлекательной программой в Парке Дружбы Народов. В частности, состоится благотворительная эстафета, велосоревнования, лекции по первой домедицинской помощи, определение победителей в конкурсе костюмов, велоквест, розыгрыши подарков.

А в воскресенье в Киеве и области также ограничат движение в центре из-за велогонки "Tour of Ukraine".

Перечень перекрытых улиц можно найти здесь.