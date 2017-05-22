Порошенко объявил победителей "Украинской книги года"

Копірайт зображення president.gov.ua

Президент Петр Порошенко наградил ежегодной премией "Украинская книга года" писателей Мирослава Дочинца, Владимира Корнейчука и Татьяну Стус.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"За выдающиеся достижения в области художественной литературы" премию присвоили Мирославу Дочинцу за работу "Синяя тетрадь. Листы дней свитящих" и "Лад". Отметили и издательско-полиграфический комбинат "Карпатская башня", издавший книгу.

Также премией наградили Владимира Корнейчука и "Издательство "Криница" за книгу "Мария Заньковецкая" в номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения".

Книгой года в номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" назвали издание "Еж Вильгельм". Автор книги - Татьяна Стус, издательство - "Виват".

21 мая Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетили VII Международный фестиваль "Книжный Арсенал".