Шувалову запретили въезд в Украину на 5 лет

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Российского политтехнолога, заместителя директора по развитию компании "НИС", которая выпускала новостные программы для канала "Интер" Игоря Шувалова выдворили из Украины и запретили въезд на пять лет. Об этом сообщил депутат Антон Геращенко на Facebook.

"Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала "Интер", шеф известной провокаторши Марии Столяровой Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет", - написал Геращенко.

Г-н Геращенко заявил, что деятельность Шувалова использовали спецслужбы Российской Федерации, "в частности для освещения в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции "Небесная сотня".

Депутат также указывает, что г-н Шувалов вероятно причастен к "срыву евроинтеграционных и современных реформ в Украине".

В марте 2014 года СБУ уже принимала решение о выдворении из Украины г-на Шувалова. Тогда депутат от фракции "Батькивщина" Николай Княжицкий в своем Facebook написал, что Шувалову "удалось избежать депортации при помощи Сергея Левочкина".

Позже СБУ в комментарии "Українській правді" сообщили, что г-ну Шувалову сделали официальное предупреждение.

В сентябре 2016 года руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявил, что у СБУ нет никаких оснований для того, чтобы депортировать его из Украины.