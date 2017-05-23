В Индонезии мужчин публично высекли за гомосексуализм

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В индонезийской провинции Ачех двух мужчин, пойманных на гомосексуальных отношениях, публично высекли розгами. Каждый из них получил 83 удара.

Имена наказанных не разглашаются. Известно, что им 20 и 23 года, их поймали вместе в постели во время рейда дружинников из так называемой "полиции нравов" еще в марте.

Помост для публичного наказания находился у мечети, посмотреть на казнь собралось много желающих. Наказание исполняли мужчины с закрытым лицом.

Из толпы зевак раздавались поощрительные возгласы: "Пусть это будет вам уроком", "Бей сильнее" и другие.

Перед этим распорядитель казни предупредил зрителей не нападать на мужчин, ведь они "тоже люди".

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Однополые отношения не являются запрещенными на территории Индонезии. Исключение составляет лишь провинция Ачех, которая живет по исламским законам.

Это первое подобное наказание на территории провинции.

Накануне в Джакарте полиция арестовала 141 человека за участие в "гей-вечеринке сексуального характера". Всех задержанных обвиняют в нарушении закона о порнографии. Некоторые из них подозреваются в проституции.