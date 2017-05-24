Луценко: у следствия по делу Шеремета не было видео, добытого журналистами

Копірайт зображення Reuters

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что в расследовании убийства известного журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого взорвался в центре Киева летом 2016 года, следствие допустило ошибку, не удалив одну из камер наблюдения возле места событий.

"Должен признать, что в этом следствии была допущена ошибка, конкретная ошибка в том, что удалив 201 камеру видеонаблюдения, еще одна, как оказалось, самая важная, не была изъята, что все это время не давала важной информации следствию", - заявил глава ГПУ во время своего выступления в парламенте.

Также Луценко добавил, что благодаря журналистам эти съемки стали известными, но жаль, что всем, а не только для следователям.

Он добавил, что "эти пленки - очень важны для следствия".

"Насколько я знаю, руководство МВД также признало ошибку и сейчас пытается наверстать упущенное время", - добавил он.

Напомним, 10 мая в эфир вышел фильм-расследование об убийстве журналиста. В нем рассказывалось, что в ночь накануне убийства у дома Шеремета находился бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко.

В СБУ впоследствии заявили, что Устименко был уволен из СБУ в 2014 году.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле.

Правоохранители расследуют его смерть как заказное убийство.