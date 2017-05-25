Грицак: СБУ не допускала ошибок в расследовании дела Шеремета

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Служба безопасности Украины не допускала ошибок в расследовании убийства известного журналиста Павла Шеремета, о которых ранее заявил генпрокурор Юрий Луценко. Об этом в четверг сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Накануне Луценко заявил, что в расследовании убийства Шеремета, автомобиль которого взорвался в центре Киева летом 2016 года, следствие допустило ошибку, не удалив одну из камер наблюдения возле места событий.

"Об ошибках, которые были выявлены (в следствии), пожалуйста, спрашивайте у генпрокурора. К нам никаких обращений по этому поводу не поступало", - заявил Грицак, которого цитирует агентство "Интерфакс".

"Мы изымали по отдельному поручению следователя четыре жестких диска по одному адресу. И эти диски были переданы в Нацполицию без каких-либо вмешательств в них", - пояснил Грицак.

Напомним, 10 мая в эфир вышел фильм-расследование об убийстве журналиста. В нем рассказывалось, что в ночь накануне убийства у дома Шеремета находился бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко.

В СБУ впоследствии заявили, что Устименко был уволен из СБУ в 2014 году.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле.

Правоохранители расследуют его смерть как заказное убийство.