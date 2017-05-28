Полиция обнародовала фото манчестерского нападавшего

Копірайт зображення GREATER MANCHESTER POLICE Image caption Камеры наблюдения зафиксировали Салмана Абеди в день взрыва

Полиция Манчестера обнародовала фото нападавшего Салмана Абеди, устроившего взрыв в концертном зале "Манчестер-Арена", в результате которого погибли 22 человека и более 60 пострадали.

Это самое смертоносное нападение в Британии после взрывов в лондонском метро. Тогда в июле 2005 года погибли 50 человек.

Обнародованные фотографии - кадры с камер видеонаблюдения, которые в день атаки зафиксировали Абеди. Точное время и место съемки полиция не сообщила.

Полиция Манчестера попросила граждан сообщить, если у них есть информация о перемещениях Абеди с 18 мая - в этот день он вернулся в Британию из Ливии.

Незадолго до взрыва Абеди находился в квартире, которую снимал в центре Манчестера. Вероятно, там он вносил изменения в конструкцию взрывчатки. После этого он отправился к арене, сказали полицейские.

Установление личности смертника заняло у них около двух часов после взрыва, сообщили в полиции.

Копірайт зображення AFP

Полиция сообщила о прогрессе в расследовании и заявила, что над ним работает тысяча человек. Сотни офицеров обеспечивают безопасность в Большом Манчестере.

Сейчас полиция проводит обыски в 14 местах. По подозрению в терроризме арестовали уже 13 человек, в том числе брат Салмана Абеди.

В субботу уровень террористической угрозы в Британии, с "критического" снизили до "серьезного". Это означает, что террористическое нападение возможно, но его можно избежать.