В киевском метро погиб "зацепер"

Копірайт зображення Укрінформ Image caption "Зацепер" хотел проехаться между станциями "Левобережная" и "Дарница"

На наземном участке киевского метро в воскресенье погиб пассажир, который пытался проехать на крыше вагона.

"При попытке прокатиться на вагоне поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмирован "зацепер", - говорится в сообщении Киевского метрополитена.

Что именно стало причиной смерти, не сообщается.

Полиция выясняет детали трагедии.

"Друзья, не рискуйте жизнью ради развлечения!" - добавляют в Киевском метрополитене.

"Зацеперы" - своеобразная молодежная субкультура, последователи которой цепляются к вагонам метро или железнодорожным вагонам, или же вылезают на их крыши, после чего выкладывают соответствующие видео в интернет.

Основными причинами гибели "зацеперов" являются поражения током и падения.