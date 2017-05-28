В киевском метро погиб "зацепер"
На наземном участке киевского метро в воскресенье погиб пассажир, который пытался проехать на крыше вагона.
"При попытке прокатиться на вагоне поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмирован "зацепер", - говорится в сообщении Киевского метрополитена.
Что именно стало причиной смерти, не сообщается.
Полиция выясняет детали трагедии.
"Друзья, не рискуйте жизнью ради развлечения!" - добавляют в Киевском метрополитене.
"Зацеперы" - своеобразная молодежная субкультура, последователи которой цепляются к вагонам метро или железнодорожным вагонам, или же вылезают на их крыши, после чего выкладывают соответствующие видео в интернет.
Основными причинами гибели "зацеперов" являются поражения током и падения.