Ульяна Супрун пикетировала Раду из-за медицинской реформы

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Министр здравоохранения Ульяна Супрун во вторник присоединилась к пикету под Верховной Радой, на котором активисты призвали депутатов проголосовать за законы о медицинской реформе.

По словам Супрун, новая медицинская система "улучшит и продлит жизнь наших пациентов".

Она добавила, что реформа призвана повысить зарплаты медицинским работникам.

"Новая система позволит им зарабатывать достойную зарплату, иметь достойные условия работы. Думаю, это повысит профессионализм и качество предоставления медицинских услуг", - считает Ульяна Супрун.

В Верховную Раду внесено несколько законопроектов о медицинской реформе.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Активисты требуют от депутатов принять законы о медицинской реформе

Среди прочего, они предусматривают введение "государственного гарантированного пакета" - перечня медицинских услуг и лекарств, которые гражданам будет оплачивать государство.

В частности, по проекту реформы полностью должны оплачиваться услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (около 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи.

Кроме того, один из законопроектов предусматривает расширение бесплатного медицинского обеспечения.

Во вторник парламент может включить эти проекты в свою повестку дня, после чего их будут рассматривать на комитетах и ​​выносить на голосование.

Ранее депутаты отказались рассматривать предложенные законопроекты - по мнению части парламентариев, инициативы были недостаточно проработаны.