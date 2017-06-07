США: девушку судят за "склонение друга к суициду"

Копірайт зображення WCVB Image caption Мишель Картер сейчас 20 лет

20-летняя американка, чей бойфренд покончил жизнь самоубийством, предстала перед судом за то, что якобы склоняла его к суициду.

18-летний Конрад Рой III ушел из жизни три года назад.

Мишель Картер предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Прокуроры заявляют, что таким образом девушка хотела привлечь к себе внимание, исполняя роль "скорбящей подруги".

"Ты готов"

"Тебе нужно сделать это, Конрад", - написала Картер утром 12 июля, согласно отчетам, представленным окружным прокурором округа Бристоль.

"Ты готов. Все, что нужно сделать - это включить двигатель, и ты будешь свободен и счастлив", - говорится у сообщении.

В другом СМС сказано: "Ты, наконец, обретешь счастье в раю. Больше не будет боли. Это нормально, что тебе страшно. Ты скоро умрешь".

У Конрада возникли сомнения, и девушка продолжала настаивать.

"Я думала, ты хочешь это сделать. Сейчас самое удачное время, и ты готов ... просто сделай это", - написала она.

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Рой был найден мертвым в своем автомобиле на автостоянке в Фэрхейвене, штат Массачусетс, 13 июля 2014 года. Он умер от отравления угарным газом.

Обнародованные текстовые сообщения наводят на мысль, что в какой-то момент парня, вероятно, охватили сомнения, и он вышел из авто.

На суде заявили, что Картер, которой на тот момент было 17 лет, отреагировала на это словами: "Вернись, ****, в машину".

После смерти Роя она организовала сбор средств для проведения мероприятия по повышению осведомленности о проблемах психического здоровья, а также благотворительную акцию по софтболу в честь покойного.

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Защитник Джозеф Катальдо заявил, что у Роя и раньше были суицидные намерения, а его депрессия возникла из-за семейных неурядиц.

Он сообщил суду, что Картер сначала отговаривала парня от попыток самоубийства.

Недавно опубликованные документы свидетельствуют о том, что Рой уже несколько раз пытался наложить на себя руки и искал информацию о методах самоубийства в интернете.