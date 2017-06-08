В Британии начинаются парламентские выборы

8 июня 2017

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Миллионы людей проголосуют в четверг на парламентских выборах в Великобритании.

Голосование начнется в 7:00 утра по местному времени (9:00 по Киеву) на более чем 40 тысячах избирательных участков по всей стране. Голосование продлится до 22:00 по местному времени. После этого начнется подсчет голосов.

На выборах изберут 650 членов парламента.

В Британии зарегистрировано 46,9 млн избирателей.

Предыдущие выборы в парламент состоялись в 2015 году. Выборы в 2017 году - внеочередные, и состоятся на три года раньше установленного срока.

Некоторые избиратели уже проголосовали дистанционно. Таким образом, на предыдущих выборах в 2015 году проголосовали всего 16,4% избирателей.

Большинство избирательных участков находятся в школах, домах культуры, приходских помещениях. В предыдущие годы также для голосования использовали пабы, прачечные и школьные автобусы.

Часть победителей объявят в полночь, а окончательных результатов следует ожидать в пятницу после обеда.

Параллельно не проводятся никакие местные выборы, поэтому результаты могут быть и раньше.

Для того, чтобы сформировать большинство в Палате общин, одна партия должна получить 326 мест - в 2015 году победа консерваторов не была подтверждена до 13:34 по местному времени.