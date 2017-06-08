На Донбассе погибли двое военных, 11 ранены - штаб АТО

8 июня 2017

За прошедшие сутки боевики 71 раз обстреляли позиции сил АТО, двое украинских военных погибли, еще 11 ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.