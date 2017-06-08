Треть переселенцев страдают посттравматическим расстройством - IA
32% вынужденных переселенцев в Украине страдают посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным конфликтом на востоке.
Таковы данные исследования "Скрытые последствия конфликта: Проблемы психического здоровья внутренне перемещенных лиц", проведенного организацией International Alert и другими.
ПТСР - это вид тревожного расстройства, вызванный чрезвычайно стрессовыми обстоятельствами.
Его симптомами могут быть кошмарные сны и воспоминания, ощущение изолированности, раздражительность.
В рамках исследования были опрошены 2203 респондента по всей Украине.
Среди респондентов также распространены такие психические расстройства, как депрессия (22%) и тревожные состояния (17%).
Они приводят к снижению работоспособности и неспособности выполнять элементарные действия, например, таких, как ходьба.
У многих опрошенных обнаружили сразу два или три из приведенных расстройств, говорится в отчете.
Симптомы всех этих расстройств чаще случались у опрошенных женщин, чем у мужчин.
"После начала конфликта речь шла о предоставлении (вынужденным переселенцам. - Ред.) пищи, медикаментов и крыши над головой. Сейчас, спустя три года, назрела необходимость в обеспечении психического здоровья людей, пострадавших от конфликта", - комментирует Инна Топал, представитель украинского офиса организации International Alert.
74% респондентов, которые нуждались в психиатрической помощи в связи с ПТСР, не получили ее, говорится в исследовании.
Главной причиной этого является высокая стоимость услуг и медикаментов.
По последним данным Минсоцполитики, на конец мая в Украине учтено 1,58 млн переселенцев с Донбасса и из Крыма.
Многие из них пережили обстрелы, пребывание в зоне боев, ранения или потерю близких, говорят в International Alert.
Эта миротворческая организация была создана в 1986 году для оказания помощи в устранении причин конфликтов.