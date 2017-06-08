Треть переселенцев страдают посттравматическим расстройством - IA

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32% вынужденных переселенцев в Украине страдают посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным конфликтом на востоке.

Таковы данные исследования "Скрытые последствия конфликта: Проблемы психического здоровья внутренне перемещенных лиц", проведенного организацией International Alert и другими.

ПТСР - это вид тревожного расстройства, вызванный чрезвычайно стрессовыми обстоятельствами.

Его симптомами могут быть кошмарные сны и воспоминания, ощущение изолированности, раздражительность.

В рамках исследования были опрошены 2203 респондента по всей Украине.

Среди респондентов также распространены такие психические расстройства, как депрессия (22%) и тревожные состояния (17%).

Они приводят к снижению работоспособности и неспособности выполнять элементарные действия, например, таких, как ходьба.

У многих опрошенных обнаружили сразу два или три из приведенных расстройств, говорится в отчете.

Симптомы всех этих расстройств чаще случались у опрошенных женщин, чем у мужчин.

"После начала конфликта речь шла о предоставлении (вынужденным переселенцам. - Ред.) пищи, медикаментов и крыши над головой. Сейчас, спустя три года, назрела необходимость в обеспечении психического здоровья людей, пострадавших от конфликта", - комментирует Инна Топал, представитель украинского офиса организации International Alert.

74% респондентов, которые нуждались в психиатрической помощи в связи с ПТСР, не получили ее, говорится в исследовании.

Главной причиной этого является высокая стоимость услуг и медикаментов.

По последним данным Минсоцполитики, на конец мая в Украине учтено 1,58 млн переселенцев с Донбасса и из Крыма.

Многие из них пережили обстрелы, пребывание в зоне боев, ранения или потерю близких, говорят в International Alert.

Эта миротворческая организация была создана в 1986 году для оказания помощи в устранении причин конфликтов.