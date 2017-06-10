Киев подаст апелляцию по делу "долга Януковича" до 23 июня - Минфин

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Украина подаст апелляцию по делу о взыскании 3 млрд долларов долга перед Россией на две недели позже, чем ожидалось, благодаря разрешению британского суда. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов.

"На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017 года, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 до 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок" - сообщает Минфин.

В конце марта 2017 года Высокий суд Лондона отверг аргументы Киева по этому делу, касающиеся экономической и военной агрессии против Украины. Вместе с тем, судья Уильям Блэр позволил украинской стороне подать апелляцию.

Копірайт зображення AFP Image caption Последние договоренности с Москвой президент Янукович заключил за два месяца до своего бегства из Украины

17 декабря 2013 года, когда в центре Киева происходили массовые акции протеста против решения тогдашних властей не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, в Москве тогдашний президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение о 15-миллиардном займе от России. 3-миллиардный кредит, оформленный в еврообигациях, которые выкупила Россия, должен был стать первым траншем из этого займа.

Стороны также договорились, что споры будут решаться по британскому праву.

В феврале 2014 года президент Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию.

После смены власти в Украине Киев пытался включить сумму в 3 млрд долларов в общий пакет во время переговоров о реструктуризации других внешних обязательств. Однако Москва отказалась от этого, настаивая на том, что долг является государственным, поскольку все переговоры по займу проходили на самом высоком государственном уровне.

В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату этого долга.

В начале 2016 года Россия обратилась в связи с этим в суд.