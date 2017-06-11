Блокада Катара: Иран отправил пять самолетов с едой

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Иран направил в Катар, который страдает от дефицита товаров в результате проводимой против него блокады, пять транспортных самолетов с помощью.

Ряд стран региона во главе с соперником Ирана Саудовской Аравией на прошлой неделе разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма. Катар отвергает эти обвинения.

Граница Катара и Саудовской Аравии, через которую в страну завозят 40% продовольствия, была закрыта.

Гражданам Катара предписано покинуть территорию стран, участвующих в блокаде. Однако Катар уже заявил, что не ответит на этот шаг зеркальными действиями.

Представитель иранской авиакомпании Iran Air Шахрук Нушабади сказал в интервью Agence France-Presse в воскресенье: "На данный момент в Катар отправлено пять самолетов со скоропортящимися продуктами питания, такими как фрукты и овощи. На борту каждого было около 90 тонн груза".

Непонятно пока, являются ли эти продукты грузом гуманитарной помощи, илиже это результат коммерческой сделки.

Компания Iran Air опубликовала твит о том, как продукты загружают в аэропорту иранского города Шираз.

По словам Нушабади, поставки продовольствия будут продолжаться до тех пор, пока в них будет необходимость.

AFP цитирует также иранскую информационную службу Tasnim, которая сообщила, что в Катар вскоре отбудут три судна с 350 тоннами продуктов.

Иран открыл свое воздушное пространство для катарских авиалиний после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое небо для авиалиний Катара.