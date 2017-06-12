У побережья Турции произошло мощное землетрясение

У западного побережья Турции произошло мощное землетрясение, подземные толчки в результате которого докатились, согласно сообщениям, до Стамбула и греческих островов.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился в 84 км к юго-западу от турецкого города Измир, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Поступают сообщения о разрушениях в городе Пломари на греческом острове Лесбос.

Информации о пострадавших нет.