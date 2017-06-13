В киевской маршрутке произошел взрыв, двое госпитализированы

Копірайт зображення UNIAN

В маршрутке №455, маршрут которой проходит в Шевченковском районе Киева, взорвалась часть системы охлаждения. Двое пассажиров госпитализированы, еще троим была оказана помощь. Об этом BBC Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик.

В результате взрыва горячая смесь разлетелась в салоне маршрутного такси, пострадали те, кто находился в передней части салона. Водителю оказали помощь на месте инцидента.

Пострадавшие получили ожоги, их жизни ничего не угрожает, добавили в полиции.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причину взрыва.