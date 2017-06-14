ОБСЕ зафиксировала танки на подконтрольной боевикам территории
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала свежие следы танка Т-72 в неподконтрольном Украине селе Пикузы, расположенном в нескольких километрах от линии разграничения. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном вечером 13 июня.
"В неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели один МТ-ЛБ, одну бронированную машину типа БМП и свежие следы танка (Т-72) в с. Пикузы (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), а также один бронетранспортер (типа МТ-ЛБ) около Заиченко", - говорится в отчете.
Также в районе неподконтрольного Украине села Заиченко члены ОБСЕ снова видели две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенные там с нарушением линий отвода вооружений.
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Еще один танк Т-64 миссия зафиксировала в Луганской области на временно оккупированной территории - около села Сокольники (в 38 км к юго-западу от Луганска).
В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели семь БМП-2, которые поместили на грузовики у Торецка севернее Донецка, а также беспилотник без маркировок, пролетавший над Ореховом (57 км северо-западнее Луганска).
Наблюдатели зафиксировали повреждения гражданских объектов в подконтрольном боевикам "ЛНР" Христове.
Всего в отчете за 13 июня миссия отметила увеличение количества обстрелов в Донецкой области и уменьшение в Луганской по сравнению с предыдущими сутками.