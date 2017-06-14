Китайцы попробуют вырастить картофель на Луне

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Китайские ученые попытаются вырастить картофель на Луне.

Такой опыт собираются поставить в рамках миссии "Чангье-4", которая стартует в следующем году, сообщает Chongqing Morning Post.

Растения будут находиться в замкнутой "мини-экосистеме" в виде цилиндра. Вместе с картофелем там будут жить личинки шелкопряда, рассказал профессор Это Геньсинь.

Цель эксперимента - посмотреть, выживут ли насекомые и клубни на Луне.

Результаты этих опытов помогут лучше понять перспективы человеческой колонизации спутника в будущем, сообщает China Radio International.

Картофель играет центральную роль в научно-фантастическом фильме "Марсианин" 2015 года, основанном на книге Энди Уира.

В этой ленте астронавт, застрявший на Марсе, выживает благодаря выращиванию этой культуры.