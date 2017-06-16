Премьером Сербии может стать лесбиянка

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Президент Сербии Александр Вучич поручил сформировать правительство министру госуправления и местного самоуправления Ане Брнабич.

После утверждения ее кандидатуры парламентом Брнабич станет первой женщиной во главе правительства, а также первым сербским премьером, открыто объявившим о своей гомосексуальности.

Еще несколько лет назад подобное было бы совершенно невообразимо в этой во многом консервативной стране. Однако сейчас надеющаяся на принятие в Евросоюз Сербия может представить это как подтверждение растущей толерантности в стране.

Ана Брнабич таким образом пополнит число европейских лидеров, не скрывающих своей гомосексуальности, куда сейчас входят Лео Варадкар, возглавляющий правительство Ирландии, и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Белграде, роль премьер-министра в нынешней сербской администрации скорее всего будет во многом символической, поскотлку президент Вучич остается наиболее влиятельной фигурой в стране. Однако это тот случай, когда символизм имеет реальное значение, добавляет наш корреспондент.

"Я верю в то, что она обладает всеми необходимыми навыками и личными качествами. И я убежден, что она будет много работать", - заявил Вучич. Он не стал ничего говорить о сексуальной ориентации будущего премьера.

Брнабич поблагодарила президента и заявила, что готова начать работу над формированием правительства.

"Если парламент меня утвердит, я возглавлю правительство со всей ответственностью и преданностью и буду выполнять свою работу с честью и любовью", - пообещала Брнабич.

Копірайт зображення AFP Image caption Проведение гей-парадов в консервативной Сербии многие до сих пор воспринимают в штыки

Большинство в сербском парламенте у сторонников Вучича и партнеров возглавляемой им партии по коалиции. Сама Брнабич не состоит в Сербской прогрессивной партии.

Брнабич 41 год. Она училась в Университете Нортвуда в Мичигане, а также получила степень MBA в британском Университете Халла. Пост министра госуправления и местного самоуправления в правительстве Сербии она заняла в августе 2016 года.

В Сербии проведение гей-парадов запрещалось на протяжении трех лет подряд по соображениям общественной безопасности, после того как крайне правые атаковали мероприятие в 2010 году.

Однако в 2014-м их проведение было возобновлено, хотя и в обстановке усиленных мер безопасности, под охраной полицейского спецназа и бронированных машин.