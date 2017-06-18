Во Франции начался второй тур парламентских выборов

Копірайт зображення Reuters Image caption Накануне дня выборов Макрона видели катающимся с женой на велосипедах

Граждане Франции в воскресенье принамают участие во втором туре парламентских выборов.

Президент Эммануэль Макрон, чья созданная всего год назад партия "Вперед, республика!" лидировала в первом туре, рассчитывает упрочить свои позиции в парламенте и создать базу для проведения реформ.

После второго тура партия Макрона и союзное ей "Демократической движение" могут, согласно оценкам экспертов, занять 445 из 577 мест в нижней палате парламента.

Партии с более богатой историей призывали избирателей поддержать соперников Макрона, чтобы помешать монополизации власти.

Макрон создал партию "Вперед, республика!" в апреле 2016 года, половина ее кандидатов практически не имеет политического опыта.

Выборы в национальную ассамблею проводятся в два тура. 18 июня голосуют избиратели в тех округах, где кандидаты в первом туре не набрали более 50% голосов.

В первом раунде партия Макрона и "Демократическое движение" вместе собрали 32,3% голосов.

Второе место в первом туре заняла правоцентристская партия "Республиканцы" экс-президента Николя Саркози с результатом в 15,77%. Крайнеправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен получил 13,2% голосов. Социалистическая партия предшественника Макрона Франсуа Олланда, потерявшая статус правящей, а также их союзники получили всего 9,5%.

Явка в первом туре была самой низкой за все время существования Пятой республики (с 1958 года).

Один из лидеров партии "Республиканцы" Франсуа Баруэн после первого тура заявил, что низкая явка избирателей свидетельствует о "глубоком расколе" во французском обществе, а Ле Пен сказала, что избирательная система Франции нуждается в реформах.

Партия "Вперед, республика!" выдвинула в парламент кандидатов из разных сфер жизни, в том числе студентов и пенсионеров, многие из которых новички в политике. Отбор кандидатов проводился на основании резюме, присланных по электронной почте.