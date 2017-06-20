Международные посылки "Укрпочты" можно будет отследить онлайн

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"Укрпочта" запустила в тестовом режиме систему полного отслеживания международных посылок, сообщила пресс-служба компании.

"Теперь есть возможность отследить местонахождение международных посылок (простых и с объявленной стоимостью) в 161 стране, международной письменной корреспонденции (мелких пакетов, бандеролей, заказных писем) - в 68 странах, международных почтовых отправлений с объявленной ценностью - в 32 странах", - говорится в сообщении.

Также госкомпания сообщила о том, что запустила обмен статусами доставки международных почтовых отправлений.

Среди стран первого приоритета - Канада, Австралия, Франция, Израиль, Великобритания, Италия, Австрия, Бельгия, Испания, Польша.