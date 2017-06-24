В Колумбии освободили похищенных голландских журналистов

Копірайт зображення Defensoría del Pueblo de Colombia

В Колумбии освободили двух голландских журналистов, которых в минувшие выходные похитили повстанцы. Ранее поступали противоречивые сообщения об их судьбе.

Дерка Болта и Еугенио Фоллендера передали представителям офиса колумбийского омбудсмена.

Повстанцы из колумбийской "Армии национального освобождения" (ELN) заявили, что освободили их в пятницу, но затем опровергли это заявление.

Впрочем, в конце концов голландцев отпустили.

Министр иностранных дел Голландии Берт Кендерс назвал их освобождение "очень хорошей новостью" и поблагодарил власти Колумбии за усилия в освобождении мужчин.

58-летний тележурналист Дерк Болт и 62-летний оператор Еугенио Фоллендер разыскивали в Колумбии маму ребенка, усыновленного в Нидерландах.

В интервью после освобождения Болт рассказал, что большую часть времени их держали в помещении, но в один из дней им пришлось идти 14 часов, чтобы не столкнуться с военными.

При этом повстанцы обращались с ними уважительно и никогда не угрожали их убить, рассказал он радиостанции Caracol Radio.

"Это было довольно трудно, но люди, которые сопровождали нас, были довольно приятные. Пока наши семьи дома переживали за нас, мы пили кофе с партизанами", - рассказал он.

Копірайт зображення Reuters Image caption Protests have been held across Colombia this week to demand the release of the two Dutch journalists

В прошлом году ELN похитила испанского журналиста и нескольких колумбийцев в том же районе. Впоследствии их всех освободили.

ELN - вторая по величине левая партизанская группировка в Колумбии после ФАРК.

В ноябре прошлого года ФАРК подписала мирное соглашение с правительством и готовится перейти к мирной жизни. В то же время ELN начала мирные переговоры только в феврале этого года.