ООН: во время химической атаки в Сирии использовался зарин
Миссия ООН по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии установила, что в атаке на город Хан-Шейхун, совершенной в апреле этого года, использовался запрещенный нервно-паралитический газ зарин.
В результате химической атаки погибли почти 90 человек, еще десятки получили ранения.
Теперь комиссия ООН попытается установить, несут ли ответственность за эти действия сирийские власти во главе с президентом Башаром Асадом.
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Атака на городок в провинции Идлиб была самой масштабной по количеству жертв в Сирии за последние три года.
Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) после опроса свидетелей и исследования образцов сделала вывод, что "многие жертвы были отравлены зарином или подобным ему газом".
"В выводах миссии указано, что такое заявление может означать использование зарина в качестве химического оружия", - говорится в сообщении.
Кто виноват?
ОЗХО подготовила новый отчет, однако он еще не был обнародован.
Теперь в ходе совместного расследования ОЗХО и ООН пытаются выяснить, кто несет ответственность за смертоносную атаку в провинции Идлиб.
Через три дня после нападения на Идлиб в ночь на 7 апреля два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.
Россия назвала этот шаг США "нарушением международного права" и "агрессией против суверенного государства".
Официальный Дамаск отрицает свою причастность к химической атаке. Президент Сирии Башар Асад ранее назвал инцидент в Хан-Шейхуне "полностью сфабрикованным".
Что произошло в Идлибе?
Город Хан-Шейхун на северо-западе страны, который находится под контролем сирийской оппозиции, подвергся бомбардировке 4 апреля.
Сирийские правозащитники сообщили, что авианалет совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.
По сообщениям правозащитников и активистов, сразу после авиаудара люди на земле начали задыхаться, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.
По данным местных медиков, распыления высокотоксичного газа зарин населенном пункте Хан-Шейхун привело к гибели 89 человек, среди которых 33 детей и 18 женщин.