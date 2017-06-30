Бундестаг проголосовал за легализацию гей-браков
Парламент Германии проголосовал за реформу, позволяющую гомосексуальным мужчинам и женщинам заключать юридически полноценные браки и усыновлять детей. До сих пор в Германии регистрировались только гражданские союзы между однополыми парами.
За закон, разрешающий гей-браки, проголосовали 393 депутата, против - 226.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своей кампании 2013 года выступала против легализации гей-браков, аргументируя свою позицию необходимостью обеспечить "благополучие детей".
Она также признавалась, что для нее гей-браки - это "трудный вопрос".
Однако 26 июня на вечеринке женского журнала Brigitte Меркель сделала неожиданное заявление: она сказала, что хочет, чтобы депутаты из возглавляемого ею Христианско-демократического союза голосовали по вопросу однополых браков "так, как велит им совесть".
Меркель объяснила это тем, что недавно произошло событие, "изменившее ее жизнь", имея в виду свою недавнюю встречу с лесбийской парой, усыновившей восьмерых детей.
По словам канцлера, на ее позицию также повлияло то, что другие партии поддерживают идею вынесения закона на голосование.
О том, что поддержат закон, заявили и в Христианско-социальном союзе (ХСС), с которым ХДС образует единый блок.
Вскоре после выступления Меркель сторонники гей-браков запустили в Twitter хэштег #EheFuerAlle, или "Брак для всех".
В настоящее время в 20 странах мира узаконены однополые браки. Первой такой страной стали Нидерланды, где однополые пары могут регистрировать браки с 1 апреля 2011 года.
Согласно отчёту Центрального статистического бюро Нидерландов, с 2001-го по 2015 год в Нидерландах было заключено 21331 однополых браков: 11196 между двумя женщинами и 10135 между двумя мужчинами. В тот же период было заключено 1077944 разнополых брака.
В России однополые браки не признаются, и любые другие формы союзов для однополых пар законодательством не предусмотрены.