Копірайт зображення Getty Images Image caption Государство пошло навстречу родителю ребенка, утверждающему, что пол ребенка невозможно установить в младенчестве

Восьмимесячному младенцу в Канаде была выписана медицинская карта, дающая доступ к бесплатной медицинской помощи, в которой не указан пол ребенка. Насколько известно, это первый подобный случай в мире.

Родитель ребенка по имени Кори Доти идентифицирует себя как небинарный трансгендер, то есть не считающий себя ни женщиной, ни мужчиной. Кори Доти хочет, чтобы ребенок сам выбрал свою гендерную идентификацию, когда подрастет.

На медицинской карточке ребенка в графе "пол" написана лишь латинская буква U, что может означать либо "неопределенный" (undetermined), либо "неустановленный" (unassigned).

Кори Доти также добивается от властей, чтобы пол младенца не указывался в свидетельстве о рождении.

Ребенок, получивший имя Сирил Атли, появился на свет в ноябре 2016 года, в доме знакомых Кори Доти в провинции Британская Колумбия. Таким образом у официальных лиц не было возможности засвидетельствовать пол новорожденного.

Коалиция безгендерной идентичности

Кори Доти тщательно избегает местоимений мужского и женского рода, предпочитая во всех случаях пользоваться словом "они", и утверждает, что визуальный осмотр ребенка после рождения не дает возможности установить, с каким именно полом тот будет ассоциировать себя в будущем.

"Я воспитываю их так, чтобы когда они осознают себя, и смогут выражать свои мысли, они мне скажут, кто они, - говорит Кори Доти о своем ребенке. - Я понимаю, что это младенец, и полностью люблю и воспитываю их за пределами понятий "мальчик" или "девочка", - говорит Кори Доти в интервью канадскому телеканалу CBC.

Кори Доти - общественный просветитель и активист "Коалиции безгендерной идентичности" (Gender-Free ID Coalition), добивающейся устранения упоминания пола детей из любых официальных документов.

Доти говорит, что людям, которым при рождении определили пол "неправильно", впоследствии, когда они осознают себя, становится чрезвычайно сложно внести необходимые изменения в официальные документы.

"После рождения врачи разглядели мои гениталии и вынесли на основе этого предположения, кем я буду. И эти предположения преследовали меня всю жизнь, - говорит Доти. - Эти предположения оказались неправильными, и мне пришлось многое поменять в жизни".

Канадские власти отказываются выдавать свидетельство о рождении Сирил Атли без указания конкретного пола, и Кори Доти пытается оспорить их действия через суд.

Адвокат семьи по имени барбара финдлэй, настаивающая на том, чтобы ее имя писали со строчных букв, сказала в интервью Global News: "В этой культуре пол ребенка определяется врачом, который поднимает ноги младенца и рассматривает гениталии. Но мы знаем, что гендерная идентичность развивается лишь спустя несколько лет после рождения".