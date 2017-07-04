"Нафтогаз" и "Газпром" обсуждают решение арбитража

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Украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" во вторник проводят переговоры по "газовому решению" Стокгольмского арбитража.

Цель этих переговоров - определить конкретные суммы, которые стороны должны выплатить друг другу по решению арбитража, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Переговоры проходят "на нейтральной территории", добавили там.

Как отметили в украинской компании, решение содержит только принципы, по которым должна быть рассчитана сумма компенсации за переплаты, совершенные "Нафтогазом".

"Если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж", - отметили в "Нафтогазе".

31 мая Стокгольмский арбитраж вынес отдельное решение по делу "Нафтогаза" против "Газпрома" по трем ключевым пунктам: принципу "бери или плати", реэкспорту газа, а также формулые цены.