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Суд над подозреваемыми по делу о сбитом пассажирском лайнере рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines состоится в Нидерландах.

Об этом голландское министерство безопасности и правосудия объявило незадолго до третьей годовщины этой авиакатастрофы, произошедшей на востоке Украины.

Как сообщает из Гааги корреспондент ВВС Анна Холлиган, решение о юрисдикции дела приняла команда по расследованию катастрофы, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Обвинения в гибели 298 человек, находившихся на борту самолета, до сих пор никому не предъявили.

Впрочем, следователи определили список лиц, которые могут их интересовать, однако никаких имен не назвали, отмечает наш корреспондент.

По ее словам, Нидерланды были очевидным выбором: они имеют развитую систему правосудия и необходимую инфраструктуру, к тому же наибольшее количество жертв катастрофы были гражданами именно этой страны.

Многие из родственников погибших разочарованы тем, насколько много времени нужно, чтобы привлечь к ответственности тех, кто сбил самолет, добавляет Анна Холлиган.

Президент Украины Петр Порошенко между тем заявил, что Украина будет "максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных".

Трагедия с "Боингом-777" произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Самолет следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Совет безопасности Нидерландов в докладе об обстоятельствах аварии назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса "земля - ​​воздух", выпущенной из установки "Бук" российского производства.

Кремль всегда отрицал участие действующих российских военных в конфликте на востоке Украины.