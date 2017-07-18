В "ДНР" заявили о создании "Малороссии"
В "ДНР" во вторник объявили о создании новой "государства" - "Малороссии" на месте Украины.
Как сообщают новостные ресурсы боевиков, в Донецке зачитали соответствующий "конституционный акт" от имени "ДНР", "ЛНР" и якобы других регионов Украины (кроме Крыма).
Центром нового образования, по заявлениям, должен стать Донецк, а Киев - "историко-культурным центром".
Подконтрольные сепаратистам медиа добавляют, что новое "государство" будет федерацией.
Официальный Киев отреагировал на это заявлениями о том, что суверенитет Украины над отдельными районами Донбасса будет восстановлен.
В Twitter представителя президента Святослава Цеголко сказано: "Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом. - П".
"Украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию", - написал в Facebook начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
"Больные фантазии российских марионеток исчезают как наваждение. Территориальный суверенитет Украины будет восстановлен. Безоговорочно!" - добавил г-н Муженко.
Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, сказал, что заявления сторонников "ДНР" вызывают непонимание с точки зрения Минских соглашений.
"ДНР" и "ЛНР" не признаны большинством стран, но документы, выданные обеими образованиями, с 2017 года начали признавать в России.
После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году появился проект с похожим названием - "Новороссия".
Он объединял "ДНР" и "ЛНР". В мае 2015 года один из руководителей "ДНР" заявил, что проект закрыт на неопределенное время.
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