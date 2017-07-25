США рассматривают предоставление оружия Украине - Волкер

Копірайт зображення USA Embassy Image caption Курт Волкер посетил зону АТО

Новый специальный представитель Госдепартамента США по разрешению конфликта в Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает возможность послать Киеву оружие для помощи в борьбе с пророссийскими боевиками.

В интервью ВВС Курт Волкер подчеркнул, что вооружение украинских войск может изменить "подход Москвы".

Также он заявил, что не считает, что такой шаг спровоцирует Россию и произойдет эскалация конфликта.

"Я бы сказал, что может быть как раз наоборот. Если Украина стратегически слабая, а Россия - сильная, это дает России возможность "играть в войну" вдоль линии соприкосновения, потому что она представляет угрозу для Украины", - считает г-н Волкер.

"Оборонительное вооружение, которое позволит Украине защитить себя и, например, уничтожать танки, на самом деле поможет изменить планы России. Опять же, я не делаю прогнозов относительно наших намерений. Это - вопрос для дальнейшего обсуждения и согласования. Но, по моему мнению, утверждение , что это спровоцирует Россию или придаст смелости Украине, - ошибочное", - добавил Курт Волкер.

По мнению г-на Волкера, успех в установлении мира на востоке Украины потребует, как он выразился, нового стратегического диалога с Россией.

Курт Волкер уже второй раз посещает Украину после недавнего назначения специальным представителем по Украине.

23 июля он посетил зону АТО на Донбассе.

На прошлой неделе от обстрелов на востоке Украины погибло самое большое за последнее время количество украинских военных. За два дня погибли сразу восемь украинских военных.

Государственный департамент США назвал это "самым кровавым днем ​​в 2017 году" на востоке Украины.