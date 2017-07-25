Image caption Элис Купер

Американский рок-музыкант Элис Купер нашел работу Энди Уорхола, сложенную на хранение более 40 лет назад вместе с концертным оборудованием.

Певец забыл о работе, названной Little Electric Chair (Маленькое электрическое кресло), которую он получил в подарок в 1970-х.

"Это был рок-н-ролл, и никто из нас вообще тогда ни о чем не думал", - сказал менеджер Купера Шеп Гордон.

Одна из разновидностей этой работы Уорхола была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке в 2014 году за 10,5 млн долларов.

Находка Купера, красный шелк на холсте, была частью серии "Смерть и катастрофы" Уорхола. Ее нашли "скрученной в свиток" в шкафчике вместе с набором реквизитов 1970-х годов, сообщает издание Guardian.

Это был период, когда Купер и Уорхол познакомились и стали друзьями. "Это был сплошной круговорот наркотиков и пьянства", - сказал гг-н Гордон, который на протяжении четырех десятилетий был менеджером рокера.

Элис Купер, настоящее имя которого Винсент Фурнье, переехал в Нью-Йорк со своей ныне покойной подругой Синди Ланг.

По словам Гордона, их познакомили с Уорхолом в знаменитом ночном клубе Нью-Йорка Studio 54.

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Синди Ланг, которая появилась на обложке журнала Уорхола Interview, позже попросила г-на Гордона приобрести работу от ее имени примерно за 2500 долларов, поскольку она планировала подарить ее Куперу на день рождения.

"Элис говорит, что он помнит разговор с Уорхолом об этой картине", - сказал г-н Гордон.

Именно поэтому он и стал вспоминать более детально о давно позабытой работе художника. А окончательно ее отыскать помогла мать Купера.

"Мы разговаривали с матерью Элиса, которая предположила, что картина, вероятно, все еще где-то на складе со старыми вещами", - сказал г-н Гордон в интервью CNN.

Он добавил, что поиски продолжались шесть месяцев и ему пришлось перебрать много хлама, в частности, макет электрического стула, прежде чем удалось найти картину Уорхола.

Г-н Гордон сказал, что еще в начале 1970-х картина не считалась особенно ценной. "Энди Уорхол тогда еще не был "Энди Уорхолом", - сказал он.

Аутентичность работы подтвердил эксперт и знаток творчества Уорхола Ричард Польский.

"Надо было видеть лицо Элиса, когда появилась оценка Ричарда Польского", - сказал Гордон и добавил: - Его челюсть упала, и он посмотрел на меня: "Вы серьезно? И я этим владею!"