В Африке потерпел крушение самолет украинской авиакомпании CAVOK Air

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На острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air, члены экипажа получили травмы.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", - сообщил чиновник на своей странице в Facebook.