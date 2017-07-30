Перестрелка в ночном клубе в Германии: два человека погибли

Копірайт зображення EPA Image caption Полиция у входа в ночной клуб Grey

Два человека погибли и трое получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Констанц, сообщает местная полиция.

Рано утром в воскресенье 34-летний мужчина открыл огонь и убил одного из посетителей клуба.

Затем прибывшая на место происшествия полиция открыла по стрелявшему огонь. Он был тяжело ранен, и позднее скончался в больнице.

Очевидцы сообщают, что среди раненых - охранник клуба.

Копірайт зображення EPA Image caption Пока не ясно, были ли у стрелявшего сообщники

Полиция сообщает, что остальным посетителям клуба удалось либо убежать из здания, либо спрятаться.

Причины нападения пока неизвестны.

Полиция сообщает, что в городе задействован спецназ, а также полицейский вертолет, так как пока не ясно, были ли у стрелявшего сообщники.