Немецкий эксперимент: как сайт фейковых новостей собрал тысячи фолловеров

Копірайт зображення Screenshot Image caption Сейчас на сайте, который создали немецкие исследователи, размещен красный баннер, предупреждающий о недостоверности новостей

Портал фейковых новостей, созданный немецкими исследователями, собрал аудиторию в несколько тысяч читателей с праворадикальными взглядами.

Эксперимент провели ученые Гогенгеймского университета в Штутгарте. Они создали четыре поддельных профиля на Facebook.

В одной из новостей, размещенных на этом сайте, речь шла о том, что местные советы будут оплачивать беженцам секс с проститутками.

Эта история собрала за четыре дня 11 тысяч "лайков" и более 150 "шеров", сообщает немецкое радио SWR.

Многие читатели с негодованием отреагировали на "новость" о бесплатных проститутках для мигрантов. И лишь немногие пользователи Facebook отметили, что городка, где якобы ввели эту практику, - Bad Eulen - не существует.

Сейчас на сайте размещен красный баннер, предупреждающий о недостоверности новостей.

Исследователи назвали сайт "Der Volksbeobachter", проводя параллель с нацистской пропагандистской ежедневной газетой "Völkischer Beobachter" (People's Observer). И выбрали в качестве логотипа изображение орла, с распростёртыми крыльями, также напоминающий эмблему нацистов.

Эксперимент провели на фоне подготовки к парламентским выборам в Германии 24 сентября, а также опасений относительно возможных медиа-манипуляций. Ряд немецких политиков ранее предостерегали, что Россия может использовать фейковые новости, чтобы влиять на голосование.

Первые две недели ученые из Штутгарта публиковали настоящие новостные сюжеты с крайне правым редакционным уклоном. Они сосредоточились на негативных сообщениях о немецкой миграционной политике, а также преступлениях мигрантов.

Чтобы привлечь к порталу внимание радикально настроенной аудитории, исследователи использовали ссылки на статьи из соответствующих групп, например из сообществ сторонников правых движений "Пегида" и "Альтернатива для Германии".‎‎

Копірайт зображення AFP Image caption В 2009 году в Германии запретили перепечатывать нацистскую газету "Народный обозреватель"

Через две недели после того, как был запущен один из поддельных профилей в Facebook, у него уже был 251 подписчик.

Вот несколько заголовков из апрельского номера:

"Беженец отобрал работу у немца"

"Зеленые хотят закрыть кафе Moor's Head (кафе ближневосточной кухни. - Ред. )"

)" "Марк Цукерберг извинился перед беженцем"

В последний истории речь шла о том, что основатель Facebook якобы лично извинился перед беженцем из Сирии, которого ошибочно обвинили в изнасиловании и травили в соцсети.

"Нас поразило, что наш профиль в Facebook не вызывал никаких подозрений ни у администрации Facebook, ни у обычных пользователей", - заявил руководитель исследования профессор Вольфганг Швайгер.

Беспокойство Facebook‎

Крупнейшая в мире социальная сеть насчитывает около 29 миллионов пользователей в Германии, и в апреле администрация Facebook опубликовала в немецких газетах советы по выявлению фальшивых новостей.‎

В частности, соцсеть советует проверять, что пишут другие СМИ, проверять доказательства, смотреть на источники, которые использует автор сообщения.

Facebook также сотрудничает с немецкой организацией Correctiv, занимающейся проверкой фактов, чтобы бороться с фейковыми новостями, которые распространяют сами пользователи.

В то же время руководство Facebook критикует немецкие законы, принятые в прошлом месяце, которые накладывают штрафы в размере до 50 млн евро на социальные сети, которые не удаляют фейковые новости или сообщения, разжигающие рознь.