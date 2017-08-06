В США отстранили ведущего после заявлений о "непристойных фото"

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Американская телевизионная сеть Fox News отстранила от работы одного из своих ведущих.

Перед этим Эрика Боллинга, который работает в сети уже много лет, обвинили в том, что он отправил трем коллегам-женщинами непристойные фото.

Согласно этим сообщениям, речь идет об отдельных случаях, которые произошли несколько лет назад.

Адвокат Эрика Боллинга назвал эти заявления "ложными и ужасно несправедливыми".

В Fox News говорят, что начали расследование.

Это уже третий скандал вокруг сексуальных домогательств, в последнее время всколыхнувших консервативную телесеть.

Либеральный сайт Huffington Post, цитируя 14 анонимных источников, сообщил, что Боллинг якобы "направил нежелательные фото мужских гениталий ... по крайней мере двум коллегам на канале Fox Business и одной - на Fox News".

"Эрика Боллинга отстранили до результатов расследования, которое сейчас продолжается", - сказал представитель Fox News.

Адвокат Боллинга Майкл Боув заявил Reuters: "Эти анонимные, неподтвержденные заявления являются ложными и ужасно несправедливыми".

"Мы собираемся полностью сотрудничать с расследованием, чтобы оно завершилось и Эрик мог как можно скорее вернуться к работе", - добавил он.

В апреле с канала Fox News уволился ведущий Билл О'Райли - после сообщений о том, что из-за его поведение пять женщин получили компенсации в размере 13 млн долларов. Сам он отрицал все обвинения.

А в прошлом году, после ряда заявлений о сексуальных домогательствах к женщинам-коллегам, из сети ушел руководитель канала Fox News Роджер Эйлз. В мае этого года он умер.