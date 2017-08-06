На фестивале в Эстонии умер украинский музыкант Иван Денисенко

Копірайт зображення www.augustibluus.ee Image caption Іван Денисенко був солістом у групі Ivan Blues & Friends

В субботу, 5 августа, на фестивале "Августовский блюз" в эстонском городе Хаапсалу умер солист украинской группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко. Об этом сообщила его сестра Валентина Денисенко в Facebook.

Как сообщает эстонское издание Elu24, ему резко стало плохо прямо на сцене. Врачам не удалось спасти жизнь музыканта.

"Иван успел доиграть сет, после чего ему стало плохо. На место вызвали "скорую помощь", медики делали массаж его сердца несколько десятков минут", - сообщил организатор фестиваля Индрек Дитманн.

Представитель консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич подтвердил BBC Украина информацию о смерти гражданина Украины в Эстонии.

По его словам, эстонские органы сообщили украинской стороне, что гражданин "умер во время исполнения номера".

Кирилич отметил, что сейчас идет оформление документов, чтобы отправить тело умершего в Украину для захоронения.