В горах Австрии погибли пятеро альпинистов
- 27 августа 2017
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Пятеро альпинистов погибли и один получил серьезные травмы в горах в австрийской провинции Зальцбург.
Инцидент произошел в районе общины Кримль, в урочище Маннлькарсчарте, что к югу от Зальцбурга.
Красный Крест сообщает, что по их предварительной информации, альпинисты сорвались, будучи привязанными друг к другу. На место инцидента снарядили спасателей на вертолетах.
В Красном Кресте отмечают, что личности погибших пока не установлены.