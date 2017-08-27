В горах Австрии погибли пятеро альпинистов

Копірайт зображення Getty Images

Пятеро альпинистов погибли и один получил серьезные травмы в горах в австрийской провинции Зальцбург.‎

Инцидент произошел в районе общины Кримль, в урочище Маннлькарсчарте, что к югу от Зальцбурга.

Красный Крест сообщает, что по их предварительной информации, альпинисты сорвались, будучи привязанными друг к другу. На место инцидента снарядили спасателей на вертолетах.

В Красном Кресте отмечают, что личности погибших пока не установлены.‎