МИД России: депортация журналистки Курбатовой - это провокация

Копірайт зображення 1tv.ru Image caption Анна Курбатова недавно освещала парад ко Дню независимости в Киеве

Москва назвала "целенаправленной провокацией" со стороны Киева принудительное возвращение в РФ журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой.

"Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию - это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами", - говорится в заявлении МИДа России.

В ведомстве отметили, что по линии посольства России в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки, защиты ее прав и интересов.

"К творящимся безобразиям в Украине по отношению к журналистам привлекаем внимание международных правозащитных организаций, других структур, призванных отстаивать свободу и независимость СМИ", - заявляют в МИД РФ.

О депортации журналистки "Первого канала" ранее сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ", - написала Гитлянская в Facebook.

"Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения", - добавила пресс-секретарь СБУ.

Копірайт зображення 1tv.ru Image caption Анна Курбатова делала репортажи из разных регионов России, в том числе из Адыгеи

Гитлянская также отметила, что "так будет с каждым, кто позволяет себе порочить Украину".

Первоначально о возможном похищении Курбатовой в Киеве заявили на самом Первом канале. В его эфире сообщили, что недалеко от дома журналистку схватили неизвестные, посадили в машину и куда-то увезли. Чуть позже ведущая сказала, что Курбанову могли задержать сотрудники СБУ.

Недавно Анна Курбатова создала цикл репортажей о праздновании Дня независимости Украины, а также делала ряд других сюжетов. В них она в мрачных красках описывала ситуацию в Украине после "Евромайдана", аннексии Россией Крыма и начала войны на юго-востоке страны.

Кроме того, на Первом утверждают, что во вторник Курбатова "сняла репортаж о гонениях на журналистов в Украине". Речь идет об испанских журналистах-фрилансерах Антонио Памплиеге и Мануэле Анхеле Састре, которым накануне Служба безопасности Украины запретила въезд в страну до 2020 года.

Также стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец", где ее обвиняют в "антиукраинской пропаганде" и "манипулировании общественно значимой информацией".